Enzo Iacchetti il Nobel lo diamo a loro? | delirio totale dalla Berlinguer

Viva la Flotilla. Lo gridano all'unisono Enzo Iacchetti e Giuseppe Conte, entrambi ospiti di Bianca Berlinguer a E' Sempre Cartabianca su Rete 4. Non sorprende, visto che l'attore comico da mesi convertitosi ai commenti politici in tv e il leader del Movimento 5 Stelle sono due colonne mediatiche del cosiddetto "partito dei pro-Pal " italiani. "Diamo il premio Nobel al biondino degli Epstein File che comanda l'America o lo vogliamo dare il premio Nobel alla flottiglia per la pace?", la butta lì Iacchetti, in collegamento. "Lo vogliamo dare il premio Nobel a questa gente che rischia la vita per un ideale? Perché io non penso neanche che 50... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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