Il governo italiano si è schierato a fianco di Israele davanti alle proposte di sanzioni avanzate dall’Unione Europea. Il ministro di Netanyahu ha espresso soddisfazione per la posizione assunta dal governo, sottolineando che, nonostante le sfide, l’Italia sta tutelando gli interessi israeliani all’interno delle decisioni europee. La discussione sulle misure restrittive è ancora in corso, ma il sostegno italiano appare chiaro.

“ L’Italia, nonostante tutte le difficoltà, sta difendendo Israele dai tentativi di imporgli sanzioni in seno all’ Ue “. Ne è convinto il ministro degli Esteri del governo Netanyahu Gideon Saar che ha parlato così in un’intervista televisiva su Canale 14, molto vicino – per non dire house organ informale – della destra israeliana. “Dobbiamo capire questo – risponde all’anchorman che gli pone una domanda sull’Italia – L’Italia, nonostante tutte le difficoltà, sta difendendo Israele dai tentativi di imporgli sanzioni in seno all’Ue. E per questo motivo, l’opposizione in Italia sta prendendo di mira il governo, dicendo: state collaborando con Israele, e quindi ne siete responsabili.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’Italia difende Israele dai tentativi dell’Ue di imporre sanzioni”: il ministro di Netanyahu soddisfatto della linea del governo Meloni

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