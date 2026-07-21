A Bologna si sono verificati scontri violenti durante una notte di guerriglia, causando danni alla città. La premier ha commentato l’accaduto definendo inaccettabile quanto successo. Ha inoltre sottolineato l’importanza di chiarire le circostanze del decesso di Abderrahim Fakir, affermando che devono essere accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La situazione ha lasciato la città profondamente ferita.

ROMA – Non ha dubbi, Giorgia Meloni, che scrive: “Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma nulla può giustificare la violenza contro le Forze dell’Ordine”. E ancora: “Chi ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti e seminare violenza, mettendo a rischio anche l’incolumità di cittadini del tutto estranei ai disordini, non cercava la verità: cercava lo scontro”, continua Meloni. “Alimentare un clima di odio e di delegittimazione verso un intero Corpo dello Stato è un atto di grave irresponsabilità – aggiunge Meloni -. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Meloni: “A Bologna guerriglia inaccettabile. Accertare la verità su Fakir”. Città ferita dopo notte d’inferno

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