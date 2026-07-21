La morte del 43enne Fakir continua ad alimentare il dibattito pubblico. Tra indagini e dichiarazioni politiche, la manifestazione a Bologna è sfociata nella violenza. Meloni: "Inaccettabile" La morte diAbderrahim Fakira Bologna ha acceso il dibattito pubblico. Il presidente del Consiglio,Giorgia Meloniè intervenuta sulla vicenda con parole inequivocabili: “Sul decesso di Abderrahim Fakir èdoveroso che vengano accertate eventuali responsabilitàcon il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo,senza pregiudizi e senza sconti per nessuno“. Al Tg1 chiarisce che gli agenti coinvolti sono stati iscritti nelregistro apposito, previsto dalla nuova normativa, in cui vengono inseriti tutti coloro che“sembrano aver partecipato a un fatto con la presenza di una causa di giustificazione” e chiarisce “non è uno scudo penale“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Caso Bologna, Meloni: ‘Violenza al corteo inaccettabile, sul decesso di Fakir la verità si cercherà senza sconti’

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Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma nulla può gius x.com

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