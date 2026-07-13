Iran le immagini degli attacchi contro i siti Usa in Medio Oriente
Il corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha pubblicato immagini di missili lanciati contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente. Le immagini mostrano le fasi di lancio e l’impatto dei missili. Non sono stati forniti dettagli sul numero di attacchi o sulla loro esatta ubicazione. La diffusione delle immagini avviene in un momento di tensione tra Iran e Stati Uniti nella regione.
Milano, 13 lug. (askanews) - Il corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC) ha diffuso le immagini dei missili lanciati contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente. Il Medio Oriente è stato scosso da attacchi statunitensi e iraniani di una portata mai vista dal cessate il fuoco di aprile, mentre i combattimenti per lo strategico Stretto di Hormuz minacciano di far deragliare gli sforzi per porre fine definitivamente alla guerra. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Iran, le immagini degli attacchi contro i siti Usa in Medio Oriente
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