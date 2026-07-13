Il corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha pubblicato immagini di missili lanciati contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente. Le immagini mostrano le fasi di lancio e l’impatto dei missili. Non sono stati forniti dettagli sul numero di attacchi o sulla loro esatta ubicazione. La diffusione delle immagini avviene in un momento di tensione tra Iran e Stati Uniti nella regione.

Milano, 13 lug. (askanews) - Il corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC) ha diffuso le immagini dei missili lanciati contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente. Il Medio Oriente è stato scosso da attacchi statunitensi e iraniani di una portata mai vista dal cessate il fuoco di aprile, mentre i combattimenti per lo strategico Stretto di Hormuz minacciano di far deragliare gli sforzi per porre fine definitivamente alla guerra. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Iran, le immagini degli attacchi contro i siti Usa in Medio Oriente

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