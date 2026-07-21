Un emendamento approvato nel disegno di legge sulle professioni sanitarie permette a medici radiati durante la pandemia per posizioni anti-scientifiche di richiedere la reiscrizione all’albo. La norma ha sollevato critiche, poiché consente a professionisti sospesi di tornare in attività. La misura riguarda anche medici no-vax che erano stati espulsi dall’Ordine. La decisione ha suscitato reazioni di dissenso tra chi considera la norma una possibile riabilitazione di comportamenti controversi.

Continua a far discutere l’emendamento inserito nel disegno di legge sulle professioni sanitarie, che consentirebbe ai professionisti radiati dagli Ordini durante la pandemia per aver sostenuto posizioni ritenute antiscientifiche di chiedere la reiscrizione all’albo. La norma sta provocando forti tensioni politiche e istituzionali, con critiche da parte delle opposizioni, delle rappresentanze dei medici e, secondo quanto emerge, anche con richieste di chiarimento da parte del Quirinale. I dubbi del Colle e il nodo del ministero della Salute. Dopo l’approvazione dell’emendamento, presentato dalla deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, il Quirinale avrebbe chiesto informazioni al ministero della Salute, anche per conoscere la posizione del ministro Orazio Schillaci. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Medici no-vax reintegrati anche dopo radiazione dall’Ordine: è polemica

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