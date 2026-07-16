Medici ‘no vax’ reintegrati? Azione | Non si può offendere la scienza Vergogna

Un giudice ha reintegrato alcuni medici no vax in servizio, suscitando reazioni di sdegno. Un rappresentante sindacale ha commentato: “Non si può offendere la scienza. Vergogna”. La decisione è stata presa dopo un procedimento legale, mentre fonti politiche affermano che la maggioranza ha ceduto alle pressioni di elettori più conservatori. La questione ha acceso un acceso dibattito pubblico sulla validità delle decisioni sanitarie e sulla libertà di scelta dei professionisti.

“Non c’è nulla da fare. Alla fine questa maggioranza cede sempre alle pressioni del loro elettorato più conservatore e decide di ascoltare il richiamo della foresta. Ma ci sono dei temi su cui non si possono superare i limiti, come quello del reintegro dei medici no-vax. Durante la pandemia abbiamo chiesto ai cittadini di fidarsi della scienza e di proteggere sé stessi e gli altri. Migliaia di medici e operatori sanitari, che abbiamo chiamato eroi, hanno lavorato in prima linea, spesso mettendo a rischio la propria vita. Non si può offendere la scienza e i professionisti che hanno rischiato la vita in prima linea per mettere in sicurezza quella di milioni di italiani e italiane solo per fare un favore elettorale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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