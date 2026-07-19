Reintegro medici no-vax Simi e l' Ordine insistono nell' errore | Affronto a vittime Lisei FdI | Giusto così radiazione inaccettabile
Il reintegro di medici non vaccinati continua a suscitare polemiche. La Società italiana di Medicina Interna e il presidente dell'Ordine dei Medici sostengono la decisione, definendola corretta. Tuttavia, alcuni esponenti politici e associazioni criticano la scelta, ritenendola un affronto alle vittime di effetti collaterali del vaccino Covid. La discussione si concentra sulla validità delle evidenze scientifiche e sulla compatibilità tra tutela della salute pubblica e diritti individuali.
La Società italiana di Medicina Interna e il presidente dell'Ordine dei Medici Filippo Anelli insistono nell'errore, ma dimenticano morti per effetti avversi del vaccino Covid dimostrati dagli studi pubblicati in questi anni e non solo Il tema legato al reintegro dei medici "no-vax" continua. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Notizie e thread social correlati
Passa emendamento Fdi: sì reintegro dei medici “no vax”. Opposizioni: “vergogna”Il Parlamento approva un emendamento di Fratelli d’Italia che consente il reintegro dei medici non vaccinati.
Matteo Bassetti contro il reintegro dei medici No Vax dopo l'emendamento FdI: "Uno sputo in faccia ai morti"Un emendamento di FdI permette la reiscrizione all’albo dei medici No Vax radiati durante la pandemia.
Temi più discussi: Il Covid divide ancora: bufera sulla misura per il reintegro dei medici no vax; Reintegro dei medici no vax, il Quirinale accende un faro; Medici No vax, ok in Commissione al reintegro: ira dell'Ordine; Passa l'emendamento di FdI sul reintegro dei medici no-vax. L'Ordine dei medici: Vergogna, è un affronto alle vittime della pandemia.
Reintegro dei medici #novax radiati x.com
Per l'Ordine dei Medici di Roma il reintegro dei colleghi NO VAX è un errore Magi, presidente, afferma inoltre che ---che gran parte dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di alcuni sanitari non sono stati legati soltanto alla questione vaccinale, ma facebook
I medici bocciano il reintegro dei colleghi no vax. Il presidente: Non spetta alla politica decidereLa norma approvata da FdI in commissione a Montecitorio prevede la possibilità per i radiati durante la pandemia di riscriversi all'ordine professionale. Si tratta di pochissimi casi, ma il presidente ... ilfoglio.it
Reintegro dei medici no vax, il Quirinale accende un faroIl Colle ha chiesto informazioni sulla norma che permette il ritorno in servizio dei radiati durante l’emergenza Covid ... repubblica.it