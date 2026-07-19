Reintegro medici no-vax Simi e l' Ordine insistono nell' errore | Affronto a vittime Lisei FdI | Giusto così radiazione inaccettabile

Notizia in breve

Il reintegro di medici non vaccinati continua a suscitare polemiche. La Società italiana di Medicina Interna e il presidente dell'Ordine dei Medici sostengono la decisione, definendola corretta. Tuttavia, alcuni esponenti politici e associazioni criticano la scelta, ritenendola un affronto alle vittime di effetti collaterali del vaccino Covid. La discussione si concentra sulla validità delle evidenze scientifiche e sulla compatibilità tra tutela della salute pubblica e diritti individuali.