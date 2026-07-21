Dopo la partita contro l’Inghilterra, Kylian Mbappé ha pubblicato sui social una foto di Ester Exposito con la maglia della Francia e la fascia da capitano. La foto è stata rimossa poco dopo. Il post ha suscitato molte reazioni online, alimentando le voci di un nuovo flirt tra i due.

Una foto della sua Ester Exposito con la maglia della Francia e la fascia da capitano della nazionale. È quanto avrebbe postato sui social Kylian Mbappé subito dopo il ko contro l'Inghilterra nella finalina del Mondiale. Lo scatto, che ha fatto immediatamente il giro del web, è stato immediatamente rimosso dal fantasista del Real Madrid, scatenando così ancor di più i social sulla loro relazione. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Mbappé e lo scatto cancellato con Ester: social sempre più scatenati per il nuovo flirt

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La finta di Kylian Mbappé su rimessa laterale

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