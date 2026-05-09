L'attrice spagnola Ester Expósito, nota per il ruolo nella serie televisiva Élite, è stata fotografata in Sardegna mentre si scambia un bacio con il calciatore francese Kylian Mbappé su uno yacht. La foto ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, rafforzando le voci su una presunta relazione tra i due. Ester Expósito conta circa 24 milioni di follower sui social media ed è tra le attrici più popolari della sua generazione.

Tra le attrici spagnole più seguite della sua generazione con 24 milioni di followers, Ester Expósito è tornata al centro dell’attenzione internazionale anche per i rumor sulla sua presunta relazione con Kylian Mbappé. Ma chi è davvero la star di Élite che negli ultimi anni è diventata un volto fisso della moda e del cinema europeo? Nata a Madrid nel 2000, Ester Expósito ha iniziato a recitare giovanissima, ma la vera consacrazione arriva nel 2018 grazie a Élite. Nella serie interpreta Carla Rosón, personaggio magnetico e sofisticato che la trasforma rapidamente in una delle nuove icone della cultura pop europea. Lo sguardo glaciale, l’estetica curata e il mix tra sensualità e minimalismo contribuiscono a renderla uno dei volti più riconoscibili della Gen Z.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Ester Expósito e Mbappé, il bacio sullo yacht in Sardegna conferma il flirt: chi è l’attrice di Élite che ha conquistato il campione francese

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