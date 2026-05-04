Nelle ultime settimane si sono diffuse immagini di un bacio tra un calciatore e un'attrice durante una fuga in Italia. I due sono stati visti insieme in Sardegna, dove sono stati scattati scatti che mostrano momenti di intimità e affetto. Le fotografie ritraggono il calciatore e l'attrice a bordo di uno yacht, mentre si scambiano tenerezze sotto il sole. La presenza di questi scatti ha alimentato le voci di un possibile flirt tra i due.

A quasi due mesi dall'esplosione dei primi gossip, Kylian Mbappé e Ester Expósito sembrano aver deciso di smettere di nascondersi, anche se il tempo di ufficializzare via social questa storia d'amore non sembra all'orizzonte. Nel corso del fine settimana che si è appena concluso, l'attrice e l'attaccante del Real Madrid hanno deciso di concedersi un breve soggiorno in Sardegna. Approfittando del periodo di riposo fisico forzato dopo l'infortunio al ginocchio, il 27enne è volato a Cagliari insieme a Ester Expósito e ha trascorso insieme alla fidanzata qualche ora di relax in città, prima di prendere il largo e godersi un po' di sole a bordo di uno yacht.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kylian Mbappé e Ester Expósito, fuga d'amore in Italia: il bacio sullo yacht conferma il flirt

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