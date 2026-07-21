Nel porto di Vado Ligure, un container proveniente dall’Ecuador è stato sottoposto a sequestro dopo il ritrovamento di oltre 770 chili di cocaina nascosti tra le banane. La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato la partita di droga durante controlli di routine. Il contenitore era destinato a un deposito in Italia e il sequestro rappresenta un intervento significativo contro il traffico internazionale di droga.

Nuovo colpo al traffico internazionale di droga nel porto di Vado Ligure, in provincia di Savona. La Guardia di Finanza e l’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato oltre 770 chilogrammi di cocaina, nascosti all’interno di un container frigorifero proveniente dall’ Ecuador. La droga nascosta tra i pallet di banane. L’operazione è stata condotta dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Savona, con il supporto del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova e dei funzionari della Sezione Antifrode dell’Ufficio Adm Liguria 3 di Savona. Durante i controlli nello scalo portuale è stato individuato un container refrigerato proveniente da uno dei principali porti dell’Ecuador. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maxi sequestro di cocaina: trovati 770 chili nascosti tra le banane

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