Maxi sequestro di cocaina a Napoli | 113 chili nascosti in un’autocisterna arrestato l’autista

Un'autocisterna è stata fermata sulla strada statale 162 vicino al Centro Direzionale, dove i finanzieri hanno scoperto un doppiofondo nascosto all’interno del veicolo. All’interno sono stati trovati oltre 113 chilogrammi di cocaina. L’autista è stato arrestato sul posto. La droga è stata sequestrata e il veicolo sottoposto a sequestro.

Un carico di oltre 113 chilogrammi di cocaina, nascosto in un sofisticato doppiofondo ricavato all'interno di un'autocisterna, è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Napoli durante un controllo sulla strada statale 162, nei pressi dello svincolo del Centro Direzionale. In manette è finito il conducente del mezzo, un cittadino lituano proveniente dal Nord Italia, accusato di traffico di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dai Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego del Comando Provinciale di Napoli, impegnati in un servizio di controllo del territorio. I finanzieri hanno deciso di fermare l'autocisterna, formalmente destinata al trasporto di prodotti alimentari, che a un primo controllo risultava però completamente vuota. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Autocisterna con doppiofondo pieno di cocaina: sequestro da 113 chili a Napoli

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