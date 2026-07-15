Maxi-sequestro di cocaina purissima | oltre 111 chili di droga del valore di 20 milioni nascosti in un tir 3 arresti

Un sequestro di oltre 111 chili di cocaina purissima ha portato all’arresto di tre persone. La droga, nascosta in un doppiofondo nella cabina di un tir, è stata trovata durante un controllo stradale. Il valore stimato sul mercato supera i 20 milioni di euro. L’operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine, che hanno sequestrato la sostanza e fermato i sospetti. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire i collegamenti e le reti di distribuzione.

Ancona, 15 luglio 2026 - Oltre 111 chilogrammi di cocaina purissima nascosti in un doppiofondo ricavato nella cabina di un tir. È il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Guardia di finanza di Ancona, che ha portato all'arresto di tre persone e al sequestro di una partita di stupefacente destinata, secondo le stime degli investigatori, a generare sul mercato illecito profitti per circa 20 milioni di euro. Il blitz della Finanza e lo scambio della droga. L'attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona, è stata condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria attraverso una serie di servizi di osservazione nelle principali aree di scambio commerciale delle Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Maxi sequestro di cocaina: 111 chili, per un valore di 20 milioni

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