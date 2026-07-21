Una rissa scoppiata intorno all’una e trenta di venerdì notte ha coinvolto decine di giovani nei pressi del Caffè Morin, a Forte dei Marmi. Durante l’evento, sono state lanciate sedie e biciclette in strada, creando panico tra turisti e residenti. La colluttazione ha coinvolto anche minorenni e si è protratta per alcuni minuti, prima che intervenissero le forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata resa nota sui responsabili o sui feriti.

Una notte di violenza ha sconvolto Forte dei Marmi, una delle località più esclusive della Versilia. Intorno all’ 1.30 di venerdì notte, nei pressi del Caffè Morin, a pochi passi dalla storica Capannina, si è scatenata una maxi rissa che ha coinvolto decine di giovani, molti dei quali sarebbero minorenni. La violenta colluttazione ha trasformato una delle zone simbolo della movida estiva in un teatro di caos, sotto gli occhi di residenti, turisti e clienti dei locali. Il video della rissa: sedie, tavolini e una bicicletta lanciata contro un ragazzo. Le immagini, finite rapidamente sui social, documentano i momenti più concitati della rissa. Nel video si sente il ragazzo che sta riprendendo la scena commentare incredulo: «Sto facendo un video assurdo, ma che ca. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maxi rissa, sedie e biciclette lanciate in strada: paura tra turisti e residenti

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