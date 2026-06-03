A Jesolo, un gruppo di venti giovani si è scontrato in una rissa tra maranza, creando scompiglio tra i turisti e i passanti. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì sulla spiaggia affollata. Non è chiaro se l'incontro fosse casuale o premeditato, ma la situazione è degenerata in un violento scontro tra i presenti. Un video riprende la scena, che ha generato preoccupazione tra le persone presenti.

È ancora rissa tra maranza. Questa volta accade a Jesolo, in un litorale pieno di turisti. Qui martedì pomeriggio venti giovani si sono ritrovati, non si sa se casualmente o perché si fossero dati appuntamento, dato presto il via a una vera e propria guerriglia. Intorno alle 17, lungo via Helenio Herrera, tra il piazzale dello stadio "Picchi" e l'autostazione, infatti, alcuni italiani di seconda generazione, residenti nelle province limitrofe, se le sono date di santa regione seminando il panico tra i presenti. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47960828 Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe partito con le classiche offese e minacce, fino a quando i due gruppi hanno iniziato ad alzare le mani tra schiaffi, spintoni e pugni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jesolo, maxi-rissa tra maranza: paura per turisti e passanti, il video

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