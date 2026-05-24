Una lite tra circa dieci giovani è scoppiata davanti a un chiosco di kebab in città. Durante la colluttazione, sono state lanciate sedie e un ragazzo è stato colpito alle spalle. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e identificare i partecipanti coinvolti nella rissa. Non ci sono ancora dettagli sulle cause che hanno scatenato il confronto.

? Punti chiave Come è scoppiato lo scontro tra i dieci giovani coinvolti?. Chi ha colpito alle spalle il ragazzo seduto al tavolo?. Perché sono intervenute anche le pattuglie dell'esercito in centro?. Cosa accadrà ora al giovane ferito fermato dai carabinieri?.? In Breve Scontro tra circa 10 persone tra via Ricasoli e piazza del Sale.. Intervento coordinato di carabinieri, polizia locale e pattuglie dell'esercito in zona.. Ferito un giovane tunisino colpito alle spalle da un ragazzo egiziano.. Necessità di presidio costante per la sicurezza della movida in via Ricasoli.. Una rissa tra giovani tunisini ed egiziani ha scosso il centro storico di Grosseto intorno alla mezzanotte e mezza di questa notte, tra via Ricasoli e piazza del Sale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grosseto, rissa davanti al kebab: sedie lanciate e un ferito

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