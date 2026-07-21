Un vasto incendio si è sviluppato tra Altamura e Toritto, coinvolgendo anche parti del Parco nazionale dell'Alta Murgia. Le fiamme si sono estese su più fronti, alimentate da un vento che cambia direzione, complicando le operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con mezzi aerei e terrestri, ma la diffusione del fuoco ha reso difficile il controllo immediato. Nessuna informazione è stata ancora fornita su eventuali danni o persone coinvolte.

E' esteso su più fronti ed è alimentato da un forte vento che spira in direzioni diverse, a seconda dei momenti, rendendo più difficili gli interventi di spegnimento, l'incendio che sta interessando la zona tra Altamura e Toritto, in provincia di Bari, attraversando anche aree del Parco nazionale dell'Alta Murgia. Le autorità stanno prendendo in considerazione l'ipotesi di chiudere l'importante strada statale 96 che collega Puglia e Basilicata. Sono quattro i mezzi aerei impegnati, un canadair, che ha prelevato acqua sul lungomare di Bari, i due mezzi aerei della Regione Puglia e un elicottero dei vigili del fuoco presenti anche a terra insieme alla Protezione civile di Altamura e ai volontari delle associazioni, gli operai dell'agenzia regionale Arif. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Maxi incendio sull'Alta Murgia: le fiamme nel parco nazionale

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