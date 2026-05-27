Rifiuti da fuori regione sversati nel Tavoliere e nel Parco dell' Alta Murgia | La Puglia ridotta a discarica a cielo aperto
Nella regione sono stati individuati numerosi casi di sversamento di rifiuti provenienti da fuori regione, principalmente nel Tavoliere e nel Parco dell'Alta Murgia. Sono stati rinvenuti migliaia di tonnellate di rifiuti industriali, scarti tessili e immondizia indifferenziata scaricati di notte in aree agricole, spesso dati alle fiamme per eliminare le tracce. Le operazioni hanno causato inquinamento dell'aria e danni ambientali significativi.
Migliaia di tonnellate di rifiuti industriali, scarti tessili e immondizia indifferenziata scaricati di notte tra vigneti e uliveti, dati alle fiamme per far sparire le prove, l'aria resa irrespirabile per chilometri. È questa l'eredità che una filiera criminale con base in Campania ha lasciato. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Notizie e thread social correlati
Parco Ferrari, l’ex Gommaland nel degrado: "Discarica a cielo aperto e pericolosa"L’area dell’ex Gommaland nel Parco Ferrari si trova in condizioni di abbandono, con rifiuti che si accumulano all’aperto.
"Murgia stellata": il cielo dell'Alta Murgia in mostra a CoratoDal 17 aprile al 17 maggio, il Museo della Città e del Territorio di Corato ospita “Murgia Stellata”, una mostra di fotografia astronomica curata...
Temi più discussi: Raccolta rifiuti, ritiro aggiuntivo dell’organico in via Esterna Fontebranda e fuori porta Pispini; Discarica, l’allarme di Confindustria Macerata. Il presidente Marco Ragni: I costi dei rifiuti sono insostenibili; Rifiuti, la Sicilia accelera sui termovalorizzatori; Da Nizza a Roma sul windsurf fatto di rifiuti: l'impresa del Plastic soup surfer al parco di Marconi.
La Sicilia prova ad accelerare sui termovalorizzatori per tentare di fronteggiare l'emergenza rifiuti. Almeno questo è l’obiettivo dichiarato dalla Regione, che punta sui due impianti di Palermo e Catania per superare le discariche, ridurre i trasferimenti fuori dall’i facebook
Rifiuti speciali dalla Campania abbandonati nei campi pugliesi, blitz della Dda di Bari: 19 provvedimentiBlitz della Dda di Bari sullo smaltimento illecito di rifiuti speciali dalla Campania alla Puglia. In esecuzione 19 provvedimenti ... affaritaliani.it
LA COMUNE ONORANZE FUNEBRI S.A.S. DI VALERI ERMANNO - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Dopo 11 anni all’estero vorrei tornare in Italia: che lavoro ha davvero senso fare? reddit
Inceneritore, il Wwf: Ridurre i rifiuti da fuoriModena, 20 aprile 2026 – Negoziare un accordo di autolimitazione per evitare di diventare la pattumiera d’Italia. A chiederlo è il Wwf Emilia centrale che ricorda come l’inceneritore di via Cavazza ... ilrestodelcarlino.it