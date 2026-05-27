Rifiuti da fuori regione sversati nel Tavoliere e nel Parco dell' Alta Murgia | La Puglia ridotta a discarica a cielo aperto

Notizia in breve

Nella regione sono stati individuati numerosi casi di sversamento di rifiuti provenienti da fuori regione, principalmente nel Tavoliere e nel Parco dell'Alta Murgia. Sono stati rinvenuti migliaia di tonnellate di rifiuti industriali, scarti tessili e immondizia indifferenziata scaricati di notte in aree agricole, spesso dati alle fiamme per eliminare le tracce. Le operazioni hanno causato inquinamento dell'aria e danni ambientali significativi.