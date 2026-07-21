A Madrid, nella notte di sabato, più di due milioni di persone si sono radunate per celebrare la vittoria della nazionale spagnola nella finale del Mondiale contro l’Argentina. La festa ha coinvolto vaste aree della città, con manifestazioni di gioia e festeggiamenti spontanei. La celebrazione ha attirato numerosi partecipanti, creando un grande raduno pubblico. Non sono stati segnalati incidenti o problemi di ordine pubblico durante l’evento.

Festa Straordinaria a Madrid per il Mondiale Vinto. MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Nella notte di sabato, Madrid ha vissuto un evento indimenticabile, con oltre due milioni di persone che si sono radunate per festeggiare la vittoria della Spagna nella finale del Mondiale contro l’Argentina. L’atmosfera è stata elettrica, con un autobus scoperto che ha percorso lentamente le strade della capitale, partendo da Moncloa e dirigendosi verso Piazza Cibeles, trasformata in un enorme stadio a cielo aperto. Durante la celebrazione, ogni campione del mondo è stato presentato sul palco mentre risuonavano le note di canzoni scelte dai giocatori stessi. La folla ha accolto calorosamente il Ct Luis de la Fuente, che ha preso il microfono per intonare un brano iconico di Julio Iglesias, suscitando l’entusiasmo di tutti i presenti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Maxi festa a Madrid: oltre 2 milioni di persone celebrano il trionfo mondiale della Spagna.

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