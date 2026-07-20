Mondiali 2026 Madrid il giorno dopo la festa per il trionfo della Spagna | Emozionante abbiamo dormito poco
Il giorno dopo la vittoria della Spagna ai Mondiali 2026, Madrid si è svegliata tra festeggiamenti ancora nelle strade. La notte precedente aveva visto la città animarsi con celebrazioni che sono durate fino alle prime ore del mattino. Un giovane ha dichiarato di aver dormito solo 34 ore, ritenendo comunque che ne fosse valsa la pena. Altri cittadini hanno condiviso emozioni di gioia e soddisfazione per il trionfo della nazionale.
Il giorno dopo il trionfo della Spagna ai Mondiali 2026, Madrid si è risvegliata sonnolenta, per la festa durata tutta la notte, ma ancora felice. “Ho dormito solo 34 ore ma ne valeva la pena per la nazionale”, racconta un ragazzo visibilmente assonnato mentre altri madrileni raccontano le loro emozioni. “L’abbiamo vissuta in famiglia, pieni di gioia”, racconta una donna mentre un altro uomo parla delle partita: “Sembrava che la palla non volesse entrare ma alla fine abbiamo segnato”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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