Mondiali 2026 Madrid il giorno dopo la festa per il trionfo della Spagna | Emozionante abbiamo dormito poco

Notizia in breve

Il giorno dopo la vittoria della Spagna ai Mondiali 2026, Madrid si è svegliata tra festeggiamenti ancora nelle strade. La notte precedente aveva visto la città animarsi con celebrazioni che sono durate fino alle prime ore del mattino. Un giovane ha dichiarato di aver dormito solo 34 ore, ritenendo comunque che ne fosse valsa la pena. Altri cittadini hanno condiviso emozioni di gioia e soddisfazione per il trionfo della nazionale.