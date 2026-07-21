Da ieri, la circolazione in via Benelli è stata modificata a causa di un grande intervento di Publiacqua in via Sem Benelli, una strada principale che collega le frazioni collinari con la variante a sud della città. Il cantiere riguarda un maxi intervento sull’acquedotto e ha comportato una rivoluzione nel traffico locale. La strada rappresenta un collegamento strategico tra le diverse zone della zona collinare e l’area periferica sud.

Da ieri è cambiata la circolazione in alcune strade del paese per un grosso lavoro di Publiacqua in corso in via Sem Benelli, una delle arterie stradali più importanti della viabilità del capoluogo perchè è il principale collegamento tra le due frazioni collinari e la variante a sud dell’abitato. E’ chiuso al traffico veicolare il tratto più a nord di via Sem Benelli, tra l’incrocio con via Parini e la rotatoria all’intersezione con via Gramsci. In conseguenza di questa chiusura è stata riorganizzata la circolazione in tutta la zona, comprese le strade circostanti dove è stato convogliato il traffico. Chi proviene da Tobbiana e Fognano, anziché immettersi in via Sem Benelli, deve aggirare il tratto interessato dal cantiere passando da via Pavese, via Pascoli, via Primo Maggio e via Parini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi cantiere per l’acquedotto. Traffico rivoluzionato in via Benelli

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