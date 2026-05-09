Nessun interesse storico-culturale | svolta dopo anni per il cantiere dell’ex acquedotto di Treviglio

Dopo anni di stop, il cantiere dell’ex acquedotto di Treviglio riprende il suo corso. La struttura, che era rimasta inattiva per lungo tempo a causa di ostacoli burocratici, non è stata classificata come di interesse storico-culturale. La sua presenza aveva suscitato in passato diverse discussioni, ma ora si attende un nuovo passo avanti per portare a termine i lavori. La situazione resta aperta, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Treviglio. Per anni è rimasto lì, fermo e immobile, nella morsa della burocrazia e in attesa di un segnale che sbloccasse il cantiere. Ora, a quattro anni dallo stop ai lavori, per la struttura che sorreggeva il serbatoio ormai rimosso dell’acquedotto che dà il nome all’omonima via, è arrivato il nulla osta al proseguimento delle opere di demolizione. La giunta comunale ha deciso di chiudere il contenzioso aperto contro i provvedimenti della Soprintendenza che, nel 2022, avevano fermato la riqualificazione del vecchio edificio tecnico collegato al servizio idrico. La vicenda era iniziata nel 2021, quando l’ Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo aveva approvato il progetto presentato da Cogeide Spa per la riqualificazione della struttura attraverso l’eliminazione delle parti non più funzionali.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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