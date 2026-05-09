Treviglio cantiere ex acquedotto | via libera dopo 4 anni di stallo

A Treviglio, i lavori nel cantiere dell'ex acquedotto sono ripresi dopo quattro anni di sospensione. La Soprintendenza aveva fermato i lavori a causa di questioni legate ai vincoli paesaggistici, mantenendo il cantiere bloccato per un lungo periodo. La Commissione regionale ha successivamente approvato una variante che ha permesso di riattivare i lavori, portandoli avanti senza ulteriori interruzioni.

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? Punti chiave Perché la Soprintendenza aveva bloccato i lavori per ben quattro anni?. Come ha fatto la Commissione regionale a sbloccare il cantiere?. Chi gestirà concretamente la nuova fase di progettazione e demolizione?. Quando inizieranno finalmente i lavori di riqualificazione nell'area abbandonata?.? In Breve L'assessore Nisoli coordina la chiusura formale del contenzioso tramite l'Avvocatura civica.. Il progetto di Cogeide Spa era stato approvato dall'Ufficio d'Ambito nel 2021.. La Commissione regionale ha confermato l'assenza di valore storico nel marzo 2026.. Cogeide dovrà avviare nuova progettazione prima della ripresa dei lavori in via dell'Acquedotto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviglio, cantiere ex acquedotto: via libera dopo 4 anni di stallo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: “Nessun interesse storico-culturale”: svolta dopo anni per il cantiere dell’ex acquedotto di Treviglio Acquedotto e fognatura nuovi. Maxi cantiere in via Sem BenelliE’ iniziato ieri mattina un grosso intervento di Publiacqua su via Sem Benelli, una delle strade più importanti e transitate di Montale. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Nessun interesse storico-culturale: svolta dopo anni per il cantiere dell’ex acquedotto di Treviglio. Nessun interesse storico-culturale: svolta dopo anni per il cantiere dell’ex acquedotto di TreviglioDopo anni di braccio di ferro con la Soprintendenza, il Comune chiude il contenzioso: Cogeide porterà avanti progettazione e nuovo appalto dei lavori ... bergamonews.it Treviglio, al via il cantiere su San Maurizio: «Ora va trovata una nuova funzione»La chiesa millenaria, ultima traccia di Portoli, una delle tre ville romane da cui nacque la città: «La conclusione dei lavori entro marzo 2027» ... bergamo.corriere.it