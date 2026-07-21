Durante la sedicesima tappa del Tour de France 2026, una cronometro individuale, il ciclista italiano Mattia Cattaneo si è posizionato al sesto posto, con un tempo di 34 minuti e 1 secondo. Sul traguardo di Thonon-les-Bains, ha completato la prova, che si è rivelata particolarmente positiva nella fase centrale, con una prestazione che ha definito come una delle poche in carriera.

È Mattia Cattaneo il miglior italiano all’arrivo della cronometro individuale della sedicesima tappa del Tour de France 2026. Sul traguardo di Thonon-les-Bains, il portacolori del Red Bull Bora Hansgrohe ha chiuso al sesto posto con il tempo di 34’01”, al termine di una prova più che convincente, soprattutto nella parte centrale. Una prestazione che lo ha messo in prima posizione prima dell’arrivo dei big. Il 35enne ha confermato quindi la particolare affinità con le prove contro le lancette, chiudendo una tappa del Tour in top10, un risultato più che meritato per la condizione odierna. Queste le parole di Cattaneo ad Eurosport: “Oggi avevo una super gamba, onestamente, per quelle che sono le mie caratteristiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mattia Cattaneo: “Giornate come questa capitano poche volte in carriera, avevo una super gamba”

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