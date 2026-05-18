Una gamba più piccola come me Ti aspetto in vasca Barlaam incontra Mattia la mascotte di Sinner
Durante un evento sportivo, il pluricampione paralimpico ha assistito all’ingresso in campo di un bambino accompagnato dalla mascotte di un noto tennista. Il bambino, che ha una gamba più piccola, è stato accolto con entusiasmo e ha condiviso un momento di emozione con l’atleta. La scena ha coinvolto il pubblico presente, creando un’atmosfera di calore e inclusione. L’incontro tra il campione e il bambino ha suscitato attenzione e commenti sui social network.
Più delle gesta sportive, più dei grandi campioni, i protagonisti di questi Internazionali sono stati i bambini. Dall’emozione della piccola Sofia alla storia di Camilla, passando per la tenerezza di Mattia, l’accompagnatore di Jannik Sinner nella finale contro Casper Ruud. I sorrisi dei bambini scesi in campo al fianco dei tennisti come parte del progetto “Tennis & Friends in Corsia”, promosso dalla Federazione Italiana Tennis e Padel insieme al Policlinico Gemelli, hanno emozionato il Foro Italico e toccato il cuore di migliaia di persone. Tra queste anche quello di Simone Barlaam. Il campione paralimpico, tra i diecimila del Centrale a spingere Sinner, si è emozionato vedendo l’ingresso in campo del piccolo Mattia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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