Una gamba più piccola come me Ti aspetto in vasca Barlaam incontra Mattia la mascotte di Sinner

Durante un evento sportivo, il pluricampione paralimpico ha assistito all’ingresso in campo di un bambino accompagnato dalla mascotte di un noto tennista. Il bambino, che ha una gamba più piccola, è stato accolto con entusiasmo e ha condiviso un momento di emozione con l’atleta. La scena ha coinvolto il pubblico presente, creando un’atmosfera di calore e inclusione. L’incontro tra il campione e il bambino ha suscitato attenzione e commenti sui social network.

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