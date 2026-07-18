Il giorno del suo 59esimo compleanno, un’infermiera ha firmato le sue seconde dimissioni da un’azienda sanitaria locale. Dopo aver lasciato il servizio pubblico a causa di un burnout post Covid, aveva iniziato a lavorare nel settore privato da poche settimane, ma ha deciso di abbandonare anche questa posizione, perdendo lo stipendio. La professionista aveva già lasciato il pubblico in passato, scegliendo di passare al settore privato, prima di tornare a lavorare in un’altra struttura.

Il giorno del suo 59esimo compleanno, pochi giorni fa, è andata a firmare le sue dimissioni. Le sue seconde dimissioni a dire il vero. Perché Irma (nome di fantasia, ndr) si era già licenziata da dalla Ausl di Imola, in pieno burnout post Covid, andando nel privato. Poi l’1 giugno di quest’anno è rientrata in azienda dopo cinque anni, sperava di restare nel servizio pubblico fino alla pensione. E invece cosa è successo?«Pochi giorni fa sono andata a firmare il mio licenziamento senza preavviso, quindi perdendo anche lo stipendio del mese e mezzo lavorato. Avevo ricominciato da poche settimane, ma alla mia età sono stata messa in un reparto durissimo, uno di quelli dove ti mettono a inizio carriera. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - L'infermiera che si è licenziata due volte: «A 59 anni mi rifugio nel privato, avevo ricominciato da poche settimane e sono scappata perdendo anche uno stipendio»

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Giovane infermiera licenziata per aver aiutato il K9 di un veterano — arrivano i Navy SEAL

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