Un giovane di 24 anni è morto in mare nel porto di Siracusa, con l’autopsia disposta dalla procura per chiarire le cause. Si ipotizza che possa essere caduto dal natante durante una manovra, finendo tra le eliche. La procura ha aperto un’inchiesta per approfondire tutti gli aspetti della tragedia che ha sconvolto la città.

L’ipotesi è che il giovane sia caduto dal natante durante una manovra, finendo tra le eliche. Dopo la tragedia che ha sconvolto Siracusa, la Procura vuole chiarire ogni aspetto della morte di Matteo Di Franca, il 24enne deceduto nelle acque del Porto Grande. I magistrati hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo e disposto l’autopsia sul corpo del giovane, esame che dovrà contribuire a ricostruire con precisione quanto accaduto durante la drammatica uscita in mare. L’ipotesi al vaglio degli investigatori. Secondo i primi accertamenti svolti dalla Capitaneria di Porto, Matteo si trovava a bordo di un natante insieme ad altre persone quando, probabilmente durante una virata, avrebbe perso l’equilibrio cadendo in acqua. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Matteo Di Franca morto a 24 anni in mare, aperta un’inchiesta: disposta l’autopsia sulla tragedia nel porto di Siracusa

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