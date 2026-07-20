Un giovane di 24 anni è morto a Siracusa dopo essere stato colpito dalle eliche di una barca. Il corpo è stato recuperato in mare e identificato come quello di Matteo Di Franca. La vittima era nota in città per il suo impegno nel sociale. Le autorità indagano sulle circostanze dell’incidente.

È stato identificato il corpo recuperato nelle acque di Siracusa: la vittima è Matteo Di Franca, 24 anni, giovane molto conosciuto in città per il suo impegno nel sociale. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe caduto da un’imbarcazione sulla quale si trovava insieme ad altre persone nelle acque antistanti contrada Isola, nel porto grande di Siracusa, per poi essere travolto dalle eliche del natante. I soccorsi sono scattati immediatamente, ma per il giovane non è stato possibile fare nulla. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori, impegnati a ricostruire con precisione le fasi che hanno portato alla tragedia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragedia in mare a Siracusa: morto il 24enne Matteo Di Franca, sarebbe stato colpito dalle eliche della barca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cadavere recuperato in mare a Siracusa, è il 24enne Matteo Di Franca: “Ucciso dalle eliche della barca dopo una caduta”

Tragedia a Siracusa, 24enne ucciso dalle eliche della barca. Il cordoglio del sindaco: “Maturità e passione civile rare”Un giovane di 24 anni è morto ieri pomeriggio nelle acque di Siracusa, dopo essere stato colpito dalle eliche di una barca.

Temi più discussi: Siracusa: uomo trovato morto nelle acque del Minareto; Siracusa, tragedia al porto Grande: morto un uomo con profonde ferite da elica; Incidente sulla Ss114 all’altezza di Siracusa Nord: un’auto si ribalta.

Tragedia in mare, morto il presidente della consulta giovanile di Siracusa: Matteo Di Franca, presidente della Consulta Comunale Giovanile di Siracusa, è il giovane morto ieri pomeriggio nelle acque del Porto Grande, nella zona… dlvr.it/TTckQP #Cronaca #c x.com

La tragedia di Matteo Di Franca: bandiere a mezz’asta a Palazzo VermexioBandiere a mezz’asta per tutta la giornata di oggi a Palazzo Vermexio, sede del Municipio di Siracusa, in segno di lutto per Matteo Di Franca. Lo ha deciso il sindaco Francesco Italia. Di Franca, de ... siracusaoggi.it

Tranciato dalle eliche di un natante, Matteo Di Franca muore a 24 anni: la tragedia mentre faceva il bagno in mareUn ragazzo di 24 anni di Siracusa, Matteo Di Franca, è morto nel pomeriggio di ieri, domenica 19 luglio, nelle acque antistanti contrada ... msn.com