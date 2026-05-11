Bimbo di 5 anni morto all’ospedale Meyer di Firenze | aperta inchiesta per omicidio colposo e disposta autopsia

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una inchiesta è stata aperta dalla Procura di Firenze in relazione alla morte di un bambino di cinque anni avvenuta presso l'ospedale Meyer. La procura ha disposto l'autopsia e al momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati. Il decesso si è verificato durante esami diagnostici per dolore addominale intenso. La vicenda è ora al vaglio delle autorità giudiziarie.

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La Procura di Firenze ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento senza indagati, sulla morte del bimbo di 5 anni deceduto all'ospedale Meyer durante accertamenti per forti dolori addominali. Nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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