Bimbo di 5 anni morto all’ospedale Meyer di Firenze | aperta inchiesta per omicidio colposo e disposta autopsia

Una inchiesta è stata aperta dalla Procura di Firenze in relazione alla morte di un bambino di cinque anni avvenuta presso l'ospedale Meyer. La procura ha disposto l'autopsia e al momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati. Il decesso si è verificato durante esami diagnostici per dolore addominale intenso. La vicenda è ora al vaglio delle autorità giudiziarie.

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