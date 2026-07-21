Un studio pubblicato sulla rivista Circulation indica che il consumo di cinque tazze di caffè al giorno può ridurre il rischio di ictus, diabete e insufficienza cardiaca. Un primario di Malattie Infettive ha commentato i risultati, sottolineando il potenziale beneficio del consumo moderato di caffè. La ricerca si concentra sull’associazione tra abitudini di consumo e salute cardiovascolare e metabolica. Non sono state fornite altre dettagli o dichiarazioni ufficiali.

Matteo Bassetti, primario di Malattie Infettive all’ospedale San Martino di Genova, ha parlato del rapporto pubblicato sulla rivista Circulation dedicato al consumo di caffè. Secondo gli studi e i cardiologi dell’American Heart Association (AHA), “bere fino a 5 tazze al giorno è sicuro per la maggior parte degli adulti ed è associato un minor rischio di ictus, diabete e insufficienza cardiaca“. Il documento “fa chiarezza su anni di indicazioni contrastanti riguardanti la caffeina e il cuore”. Di fatto, il consumo di caffè “è potenzialmente associato a un minor rischio di diabete di tipo 2, ictus e insufficienza cardiaca, sebbene il suo rapporto con la pressione sanguigna sia complesso e i dati non siano del tutto univoci. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Matteo Bassetti e le 5 tazze di caffè al giorno, "riducono rischio di ictus, diabete e insufficienza cardiaca"

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