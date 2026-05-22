Prevenzione | screening gratuiti in piazza per valutare il rischio di ictus e diabete

In diverse piazze della città si svolgono sessioni di screening gratuiti rivolti a valutare il rischio di ictus e diabete. L'iniziativa invita i cittadini a prestare attenzione ai segnali del proprio corpo e a monitorare la salute attraverso controlli accessibili a tutti. Sono disponibili esami semplici e veloci, senza bisogno di appuntamento, per individuare eventuali fattori di rischio e favorire interventi tempestivi. L'obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull'importanza di controlli regolari e di uno stile di vita sano.

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‘Ascolta il tuo cuore per salvare il tuo cervello’. È il titolo di un'iniziativa, ma anche un monito da tenere sempre a mente. Torna a Ferrara l'appuntamento con la prevenzione: sabato 23 dalle 9.30 alle 18, in piazza Savonarola, i volontari di dell’associazione Alice Ferrara organizzano. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Avellino Pulse Day 2026 Aiac Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione Sullo stesso argomento Prevenzione ictus a Muzzana: incontro e screening con esami gratuiti? Cosa scoprirai Quali sono i segnali premonitori per riconoscere un imminente ictus? Come si accede agli esami ecodoppler gratuiti a Villa Muciana?... Campobasso: screening gratuiti e medici in piazza per il diabete? Punti chiave Come possono i medici in piazza intercettare i segnali del diabete? Chi sono gli specialisti che offriranno consulenze nutrizionali... Screening gratuiti, prevenzione e benessere animale: la ASL Latina al Villaggio Coldiretti x.com Salute e prevenzione, la Asl di Latina ancora on the road per offrire esami gratuitiRibaltare il paradigma tradizionale della cura e andare incontro ai bisogni reali del cittadino. La Asl di Latina rinnova il suo impegno sul territorio con una nuova campagna itinerante di prevenzione ... latinaquotidiano.it Prevenzione senza attese: oltre 2mila screening gratuiti in Piemonte, grande partecipazione anche a CiriéSuccesso per Le Oasi della Salute: a Villa Remmert 160 accessi grazie all’impegno di 50 professionisti dell’Asl To4 ... giornalelavoce.it