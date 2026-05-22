Prevenzione | screening gratuiti in piazza per valutare il rischio di ictus e diabete
In diverse piazze della città si svolgono sessioni di screening gratuiti rivolti a valutare il rischio di ictus e diabete. L'iniziativa invita i cittadini a prestare attenzione ai segnali del proprio corpo e a monitorare la salute attraverso controlli accessibili a tutti. Sono disponibili esami semplici e veloci, senza bisogno di appuntamento, per individuare eventuali fattori di rischio e favorire interventi tempestivi. L'obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull'importanza di controlli regolari e di uno stile di vita sano.
‘Ascolta il tuo cuore per salvare il tuo cervello’. È il titolo di un'iniziativa, ma anche un monito da tenere sempre a mente. Torna a Ferrara l'appuntamento con la prevenzione: sabato 23 dalle 9.30 alle 18, in piazza Savonarola, i volontari di dell’associazione Alice Ferrara organizzano. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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