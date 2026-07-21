Luciana Barroso è la moglie di Matt Damon e si mantiene lontana dai riflettori. È nota per la sua relazione con l’attore, ma ha scelto di non partecipare pubblicamente al mondo dello spettacolo. Barroso ha un profilo discreto e non ha ruoli ufficiali nel settore cinematografico. La sua attività professionale rimane poco nota, e si concentra principalmente sulla vita privata e familiare.

Luciana Barroso è una figura discreta nel panorama hollywoodiano. Conosciuta soprattutto per essere la moglie di Matt Damon, ha scelto di mantenere un profilo lontano dai riflettori, pur entrando nel tempo in contatto con il mondo del cinema. Dove è nata, il lavoro da barista e il background. Luciana Barroso è nata a Salta, in Argentina, nel 1976 dove è vissuta insieme ai nonni materni dopo il divorzio dei genitori. Successivamente si è trasferita negli Stati Uniti, a Miami, dove lavorava come barista. Prima di incontrare Matt Damon la sua vita era ben lontana dal mondo dello spettacolo. Da un primo matrimonio ha avuto una figlia, Alexia, nata nel 1999. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Matt Damon, chi è la moglie Luciana Barroso e che lavoro fa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Story Mat Damon Wife Luciana Barroso Drastic Transformation On The Red Carpet

Notizie e thread social correlati

Matt Damon e l’amore per la moglie Luciana Barroso: “Ha basi solide, ed è la cosa più bella della mia vita”L’attore ha dichiarato che il suo rapporto con la moglie, con cui è legato dal 2005, ha basi solide e rappresenta la cosa più bella della sua vita.

Anne Hathaway incinta, Matt Damon innamorato della moglie Luciana e la coppia Zendaya e Tom Holland: le foto più belle del red carpet (di sabbia) di The OdysseyDurante la prima britannica di The Odyssey, Matt Damon ha partecipato con la moglie, con cui è sposato da oltre vent’anni e ha tre figlie.

Temi più discussi: Matt Damon si confessa: Dopo 21 anni mia moglie è ancora la cosa più bella della mia vita; Aspettando L'Odissea, gli attori che hanno interpretato Ulisse prima di Matt Damon. FOTO; Cosa guardare stasera in tv: perché non perdere Alberto Angela a Noos che intervista Nolan e Matt Damon su Odissea; Matt Damon e l'amore per la moglie Luciana Barroso: Ha basi solide, ed è la cosa più bella della mia vita.

Dimenticate il regista criptico di Tenent o Inception, qui si esce dal cinema dopo due ore e cinquantotto minuti con le idee chiare e senza dubbi. Questo è un filmone, epico per davvero, a partire dal cast e non solo Matt Damon x.com

Matt Damon, Anne Hathaway e Tom Holland sono sulla copertina dell'ultimo numero di Empire Magazine per 'L'Odissea' reddit

Matt Damon parla di Luciana Barroso, sua moglie da 20 anni: È ancora la cosa più bellaLeggi su Sky TG24 l'articolo Matt Damon parla di Luciana Barroso, sua moglie da 20 anni: 'È ancora la cosa più bella' ... tg24.sky.it

Matt Damon, chi è la moglie Luciana Barroso e che lavoro faLuciana Barroso lavorava come barista a Miami quando, nel 2003, ha conosciuto Matt Damon. Sposati dal 2005, hanno quattro figlie. Oggi ha lasciato la ristorazione ed è produttrice cinematografica ... dilei.it