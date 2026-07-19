Matt Damon e l'amore per la moglie Luciana Barroso | Ha basi solide ed è la cosa più bella della mia vita

Da fanpage.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’attore ha dichiarato che il suo rapporto con la moglie, con cui è legato dal 2005, ha basi solide e rappresenta la cosa più bella della sua vita. I due collaborano anche professionalmente.

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Matt Damon ha parlato del suo rapporto con la moglie, Luciana Barroso, a cui è legato dal 2005. I due lavorano anche insieme e l'attore ritiene che il loro legame sia "la cosa più bella della sua vita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Matt Damon & Luciana Barroso's Amazing Love Story How They First Met

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