Matt Damon e l'amore per la moglie Luciana Barroso | Ha basi solide ed è la cosa più bella della mia vita

L’attore ha dichiarato che il suo rapporto con la moglie, con cui è legato dal 2005, ha basi solide e rappresenta la cosa più bella della sua vita. I due collaborano anche professionalmente.

Matt Damon ha parlato del suo rapporto con la moglie, Luciana Barroso, a cui è legato dal 2005. I due lavorano anche insieme e l'attore ritiene che il loro legame sia "la cosa più bella della sua vita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Matt Damon & Luciana Barroso's Amazing Love Story How They First Met

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