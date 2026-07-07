Durante la prima britannica di The Odyssey, Matt Damon ha partecipato con la moglie, con cui è sposato da oltre vent’anni e ha tre figlie. I due sono stati fotografati a braccetto, scambiandosi sguardi complici sul red carpet. Nel frattempo, Anne Hathaway ha annunciato di essere in dolce attesa, mentre le immagini di Zendaya e Tom Holland sul tappeto rosso hanno mostrato un sorriso e un atteggiamento rilassato.

Matt Damon, che nel kolossal interpreta Ulisse, ha trasformato la prima britannica di The Odyssey in un appuntamento romantico con la moglie Luciana. I due, sposati da oltre vent'anni e genitori di tre figlie, sul red carpet hanno posato a braccetto scambiandosi sguardi complici e innamorati. Altri momenti di tenerezza sul red carpet li ha regalati Anne Hathaway accarezzandosi il pancione davanti ai flash. L’attrice, 43 anni, aspetta il terzo figlio dal marito Adam Shulman. I due, sposati dal 2012, sono già genitori di Jonathan, 10 anni, e Jack, 6. Numerosa anche la famiglia di Christopher Nolan, che dalla moglie Emma Thomas - con cui ha posato alla premiere di The Odissey - ha avuto quattro figli: Flora, Oliver, Rory e Magnus. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Anne Hathaway incinta, Matt Damon innamorato della moglie Luciana e la coppia Zendaya e Tom Holland: le foto più belle del red carpet (di sabbia) di The Odyssey

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