Matrimonio di Damiano David e Dove Cameron affisse le pubblicazioni in Campidoglio Nozze a settembre in Toscana

Da roma.corriere.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le pubblicazioni di matrimonio tra Damiano David e Dove Cameron sono state affisse al Comune di Roma. La coppia prevede di sposarsi a settembre in Toscana. La formalità amministrativa si è conclusa con questa pubblicazione, che precede la cerimonia. Non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi sui preparativi o sulla data esatta dell'evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si avvicina il matrimonio tra Damiano David e Dove Cameron. Le pubblicazioni di matrimonio della coppia sono state affisse al Comune di Roma, segnando il passaggio amministrativo che precede la celebrazione delle nozze tra l'ex frontman dei Maneskin e la popstar californiana. La notizia, come anticipato da Repubblica, trova riscontro anche negli atti pubblici del Campidoglio. Le pubblicazioni sono state affisse dal 15 al 22 luglio 2026. Il documento, firmato dall'ufficiale di stato civile Rita Cacciotti, riporta nessuna opposizione. Dalle ultime indiscrezioni, secondo il quotidiano, le nozze si terranno a fine settembre in una tenuta blindata in Toscana. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

matrimonio di damiano david e dove cameron affisse le pubblicazioni in campidoglio nozze a settembre in toscana
© Roma.corriere.it - Matrimonio di Damiano David e Dove Cameron, affisse le pubblicazioni in Campidoglio. «Nozze a settembre in Toscana»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

DAMIANO DAVID sposa DOVE CAMERON, affisse le pubblicazioni a ROMA. Il MATRIMONIO Forse in Toscana

Video DAMIANO DAVID sposa DOVE CAMERON, affisse le pubblicazioni a ROMA. Il MATRIMONIO? Forse in Toscana

Notizie e thread social correlati

Conto alla rovescia per le nozze di Damiano David e Dove Cameron: affisse le pubblicazioniSono state affisse le pubblicazioni di matrimonio di Damiano David e Dove Cameron, segnando l’inizio delle procedure ufficiali.

Damiano David e Dove Cameron, le nozze si avvicinano: le pubblicazioni matrimoniali sono state affisse al Comune di RomaLe pubblicazioni matrimoniali sono state affisse al Comune di Roma, segnando l’avvicinarsi delle nozze tra due artisti noti.

Temi più discussi: Damiano David e Dove Cameron, le nozze si avvicinano: le pubblicazioni matrimoniali sono state affisse al Comune di Roma; Conto alla rovescia per le nozze di Damiano David e Dove Cameron: affisse le pubblicazioni; Damiano David sposa Dove Cameron, ecco le pubblicazioni al Comune di Roma: nozze in Toscana; Damiano David e Dove Cameron si sposano: affisse le pubblicazioni al Comune di Roma.

matrimonio di damiano matrimonio di damiano davidNozze vicine tra Damiano David e Dove Cameron, le pubblicazioni in Campidoglio(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Si avvicina il matrimonio tra Damiano David e Dove Cameron. Le pubblicazioni di matrimonio della coppia sono state affisse al Comune di Roma, segnando il passaggio amministrati ... msn.com

matrimonio di damiano matrimonio di damiano davidDamiano David e Dove Cameron presto sposi: affisse le pubblicazioni di matrimonioLe nozze tra Damiano David e Dove Cameron sono sempre più vicine. A confermarlo è un indizio decisivo scoperto nel centro della Capitale. Il 15 luglio sono infatti state affisse all’albo pretorio del ... iodonna.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web