Le pubblicazioni di matrimonio tra Damiano David e Dove Cameron sono state affisse al Comune di Roma. La coppia prevede di sposarsi a settembre in Toscana. La formalità amministrativa si è conclusa con questa pubblicazione, che precede la cerimonia. Non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi sui preparativi o sulla data esatta dell'evento.

Si avvicina il matrimonio tra Damiano David e Dove Cameron. Le pubblicazioni di matrimonio della coppia sono state affisse al Comune di Roma, segnando il passaggio amministrativo che precede la celebrazione delle nozze tra l'ex frontman dei Maneskin e la popstar californiana. La notizia, come anticipato da Repubblica, trova riscontro anche negli atti pubblici del Campidoglio. Le pubblicazioni sono state affisse dal 15 al 22 luglio 2026. Il documento, firmato dall'ufficiale di stato civile Rita Cacciotti, riporta nessuna opposizione. Dalle ultime indiscrezioni, secondo il quotidiano, le nozze si terranno a fine settembre in una tenuta blindata in Toscana. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Matrimonio di Damiano David e Dove Cameron, affisse le pubblicazioni in Campidoglio. «Nozze a settembre in Toscana»

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DAMIANO DAVID sposa DOVE CAMERON, affisse le pubblicazioni a ROMA. Il MATRIMONIO Forse in Toscana

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