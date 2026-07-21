Materia tra i cinque migliori progetti italiani dedicati alle comunità | aperto il voto per il Premio Future4Cities 2026
È stato aperto il voto per il Premio Future4Cities 2026, con Materia tra i cinque finalisti nella categoria “Comunità”. Materia è uno spazio civico situato nell’ex scuola primaria di Sant’Alessandro a Castronno. La candidatura riguarda il progetto di riqualificazione e riuso di un edificio scolastico dismesso, trasformato in un punto di incontro per la comunità locale. La votazione rimane aperta fino a una data stabilita, coinvolgendo il pubblico nel processo di selezione.
Materia, lo spazio civico nato nell’ex scuola primaria del borgo di Sant’Alessandro a Castronno, è tra i cinque finalisti della categoria “Comunità” del Premio Future4Cities 2026, il riconoscimento nazionale promosso da Will Media e FROM che ogni anno individua le esperienze più innovative capaci di migliorare la qualità della vita nelle città e nei territori italiani. L’edizione 2026 ha raccolto oltre 250 candidature provenienti da tutta Italia, distribuite nelle cinque categorie casa, mobilità, comunità, lavoro, clima ed energia. La categoria “Comunità” è stata la più partecipata, con oltre 120 progetti presentati. Al termine della... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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