Nasce il Premio Suardi | un riconoscimento ai migliori progetti della medicina di famiglia bergamasca

Notizia in breve

È stato istituito il Premio Suardi, dedicato ai progetti più innovativi nella medicina di famiglia e pediatria di libera scelta in bergamasca. L’obiettivo è premiare le esperienze che si distinguono per efficacia e replicabilità, con l’intento di migliorare l’assistenza ai cittadini. La cerimonia di consegna si terrà prossimamente, coinvolgendo professionisti del settore e rappresentanti delle istituzioni sanitarie. Il premio mira a valorizzare modelli organizzativi innovativi nel settore sanitario locale.