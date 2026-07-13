Nasce il Premio Suardi | un riconoscimento ai migliori progetti della medicina di famiglia bergamasca
È stato istituito il Premio Suardi, dedicato ai progetti più innovativi nella medicina di famiglia e pediatria di libera scelta in bergamasca. L’obiettivo è premiare le esperienze che si distinguono per efficacia e replicabilità, con l’intento di migliorare l’assistenza ai cittadini. La cerimonia di consegna si terrà prossimamente, coinvolgendo professionisti del settore e rappresentanti delle istituzioni sanitarie. Il premio mira a valorizzare modelli organizzativi innovativi nel settore sanitario locale.
Valorizzare le migliori esperienze della medicina di famiglia e della pediatria di libera scelta, promuovendo modelli organizzativi innovativi, efficaci e replicabili a beneficio dei cittadini. Con questo obiettivo l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bergamo, in collaborazione con l’Associazione dr. Eugenio Suardi, presenta la prima edizione del Premio Suardi, dedicato all’eccellenza nella medicina del territorio. Il premio nasce per rendere omaggio alla figura del dottor Eugenio Suardi e per mettere in luce le progettualità che contribuiscono a migliorare concretamente l’assistenza territoriale attraverso innovazione organizzativa, integrazione multiprofessionale, prevenzione, appropriatezza delle cure, promozione della salute e prossimità ai cittadini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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