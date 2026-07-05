Cinque atleti italiani guidano le classifiche europee stagionali di atletica, con alcune performance che sono anche leader mondiali. Tra loro ci sono atleti nelle discipline di corsa e salto, che si sono distinti per i migliori risultati europei di stagione. Le competizioni europee si avvicinano, con gli Europei in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. Due di questi atleti detengono anche i primati mondiali di stagione.

Ben cinque italiani si trovano al comando delle liste europee stagionali di atletica, quando ci avviciniamo agli Europei, in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. Marcell Jacobs campeggia sui 100 metri con l’eccellente 9.69 corso in Diamond League a Parigi, prima del sensazionale record del mondo di ventoso (6.67) timbrato a Eisenstadt. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 precede il tedesco Owen Ansah e il britannico Romell Glave (9.98). Larissa Iapichino è balzata al comando nel salto in lungo grazie al record italiano di 7.12 metri firmato ieri sera a Eugene in occasione di una tappa della Diamond League. La toscana si è ampiamente lasciata alle spalle la portoghese Agate De Sousa (6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cinque italiani in testa alle liste europee: da Jacobs a Iapichino, gli azzurri con le migliori prestazioni. E due world lead…

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