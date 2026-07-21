Matematica e scienze competenze in peggioramento Europa | Entro il 2030 almeno il 15% in più di studenti con risultati eccellenti Il piano e tutti gli obiettivi

Un rapporto europeo evidenzia un peggioramento delle competenze in matematica e scienze tra gli studenti. Si prevede che entro il 2030 almeno il 15% in più di studenti otterranno risultati eccellenti. Il documento analizza le misure adottate per migliorare l’alfabetizzazione e le performance nelle materie scientifiche. Sono in corso modifiche nelle politiche educative europee per contrastare questa tendenza e raggiungere gli obiettivi stabiliti.

Il nuovo rapporto Misure per affrontare lo scarso rendimento in alfabetizzazione, matematica e scienze. Cambiamenti nelle politiche educative europee dal 2020, pubblicato dalla rete Eurydice della Commissione europea e tradotto in italiano da Eurydice Italia, analizza le riforme introdotte in 37 sistemi educativi europei tra l'anno scolastico 20202021 e il 20242025 per contrastare il basso rendimento nelle competenze di base. Lo studio prende in esame le politiche adottate nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, concentrandosi sui cambiamenti strutturali ancora in vigore e tralasciando le misure temporanee legate all'emergenza Covid-19. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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