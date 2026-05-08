L’Unione europea ha annunciato un piano per ridurre di 15 milioni il numero di persone in condizioni di povertà entro il 2030. La strategia prevede l’accesso a case a prezzi accessibili per le famiglie e l’attuazione della Garanzia europea per l’infanzia, che mira a fornire supporto concreto ai minori in situazioni di vulnerabilità. Restano da definire i dettagli su come saranno distribuiti i benefici e chi ne beneficerà direttamente.

? Domande chiave Come accederanno le famiglie alle nuove case a prezzi accessibili?. Chi beneficerà concretamente della Garanzia europea per l'infanzia?. Come influirà il nuovo strumento giuridico sul mercato del lavoro?. Quali misure garantiranno pensioni adeguate senza pesare sui bilanci?.? In Breve La povertà colpisce un cittadino europeo su cinque e un bambino su quattro.. Il 52% degli europei indica il costo della vita come problema principale.. Roxana Mînzatu coordina la convergenza sociale tra bilanci e diritti fondamentali.. Il 40% della popolazione affronta l'urgenza della carenza di alloggi accessibili.. Mercoledì scorso a Bruxelles la Commissione europea ha presentato un piano strategico per abbattere la povertà entro il 2050, puntando a ridurre di 15 milioni le persone a rischio di esclusione sociale entro il 2030.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Europa: piano per ridurre di 15 milioni i poveri entro il 2030

Notizie correlate

AstraZeneca tra Londra e Pechino: investimenti per 15 miliardi di dollari in Cina entro il 2030Quando AstraZeneca ha annunciato un piano di investimenti da 15 miliardi di dollari in Cina entro il 2030, la notizia non ha riguardato soltanto i...

Salute: stop epatite C entro il 2030 e 10 milioni per l’autismoIl Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) hanno varato una serie di interventi strategici che spaziano dal potenziamento della...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Azione per il clima; La casa diventa una priorità europea: cosa prevede il nuovo piano UE; Accelerate EU, luci e ombre del piano strategico che protegge gli europei dallo shock energetico. Il commento di T&E; Sessione europea, Emilia-Romagna e Unione europea: tenere insieme sviluppo economico e coesione sociale. Per l’Italia 86,6 miliardi per il piano 2028-2034.

Smart-working obbligatorio, trasporti gratis e voucher bollette: il piano dell'Europa contro la crisi energeticaL'Europa si prepara a una nuova stretta sui consumi per fare fronte alla gravissima crisi energetica scatenata dal conflitto in Medio Oriente. msn.com

Crisi energetica, voucher e aiuti per fermare gli aumenti: il piano UeIl programma Accelerate Eu combina sostegni immediati e misure strutturali. Tra le proposte un maggiore coordinamento sulle riserve di petrolio e gas e il taglio delle accise ... quifinanza.it

Aston Villa e Friburgo volano in finale di Europa League: la squadra di Unai Emery ribalta il Nottingham al ritorno, il Friburgo fa altrettanto con il Braga. Chi vincerà - facebook.com facebook

Aston Villa-Friburgo sarà la finale di Europa League: Emery travolge il Nottingham con un poker, tedeschi in rimonta sul Braga x.com