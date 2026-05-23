Emissioni entro il 2030 Italia in linea con gli obiettivi dell’Ue

Quattro anni di tempo per allinearsi all’obiettivo dell’Ue: l’Italia può ridurre le emissioni nette del 55% entro il 2030 raggiungendo quanto previsto dall’Unione europea. Il dato e la prospettiva emergono dal rapporto “Le emissioni di gas serra in Italia: obiettivi di riduzione e scenari emissivi”, realizzato dai ricercatori dell’Ispra in cui si fotografano i progressi compiuti dal Paese a undici anni dall’Accordo di Parigi. All’interno anche l’individuazione delle leve strategiche per consolidare il percorso di decarbonizzazione. «A undici anni dall’Accordo di Parigi, i dati mostrano che l’Italia dispone delle competenze, delle tecnologie e degli strumenti per proseguire con determinazione nel percorso di transizione climatica - dice Maria Alessandra Gallone, presidente Ispra e Snpa -. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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