In occasione della Giornata Mondiale del Cane, Massimo Martire ha condiviso un ricordo emotivo legato a un suo precedente cane, affermando che con lui sono trascorsi 15 anni molto belli. La sua testimonianza ha generato numerosi commenti di supporto e commozione sui social. Martire ha anche ricordato un altro animale con cui ha vissuto momenti speciali, suscitando reazioni di affetto tra gli utenti. La giornata ha visto molti condividere storie e foto dei propri animali domestici.

Nel giorno dedicato al migliore amico dell’uomo, Massimo Martire ha scelto di condividere un ricordo che ha toccato il cuore di migliaia di persone. Il conduttore di Canale Italia ha pubblicato sui social una fotografia che lo ritrae in mare insieme alla sua inseparabile Birra, accompagnandola con poche parole, semplici ma cariche di significato: «Oggi è la Giornata Mondiale del Cane, istituita nel 2004 per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’adozione e contro l’abbandono. Con Birra sono stati 15 anni bellissimi». Non è soltanto un post celebrativo. È il racconto di una storia d’amore lunga quindici anni, costruita giorno dopo giorno tra passeggiate, vacanze, giochi e quella straordinaria fedeltà che solo un cane sa donare. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Massimo Martire commuove il web: «Con Birra sono stati 15 anni bellissimi». Il ricordo nella Giornata Mondiale del Cane

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