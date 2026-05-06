Morte Beccalossi il ricordo dei campioni d’Italia dell’Inter | Con lui anni bellissimi

La scomparsa di Evaristo Beccalossi ha suscitato dolore tra i tifosi e gli sportivi, in particolare tra quelli dell'Inter, squadra con cui ha trascorso gran parte della carriera. Considerato un centrocampista di talento e un classico numero 10, il suo nome è legato a momenti memorabili del club. Ricordato anche dai compagni di squadra, il suo addio rappresenta la perdita di una figura importante nel calcio italiano.

(Adnkronos) – La morte di Evaristo Beccalossi lascia un vuoto nel mondo del calcio. Grande centrocampista nella sua carriera, classico numero 10, ha legato il suo nome soprattutto all'Inter. Con i nerazzurri ha vinto lo scudetto 1979-80 e le Coppe Italia 1981 e 1982, condividendo questi successi con compagni di squadra in campo, ma anche nella vita: "Evaristo era un carissimo amico, ci ritrovavamo spesso con altri ex Inter a cena e lui, più di tutti, portava allegria. Ci mancherà tantissimo. Ho ho avuto il privilegio di giocare con lui ed è stato un calciatore apprezzato tantissimo anche dalla tifoseria" ha detto all'Adnkronos Gianpiero Marini, compagno di squadra all'Inter di Evaristo Beccalossi (e con lui vincitore dello scudetto nel 1980) e campione del mondo 1982 con la Nazionale.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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