Nagatomo convocato per il Mondiale a 39 anni | la sua reazione commuove il web

Yuto Nagatomo, calciatore giapponese, è stato convocato per partecipare al prossimo Mondiale che si svolgerà in Stati Uniti, Canada e Messico. A 38 anni, questa sarà la sua prima presenza in un torneo di questa portata dopo una carriera lunga e ricca di esperienze. La notizia ha suscitato emozione tra i tifosi e i commenti sui social network sono stati numerosi, con molti che hanno espresso ammirazione per la sua longevità e dedizione al calcio.

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