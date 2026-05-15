Nagatomo convocato per il Mondiale a 39 anni | la sua reazione commuove il web
Yuto Nagatomo, calciatore giapponese, è stato convocato per partecipare al prossimo Mondiale che si svolgerà in Stati Uniti, Canada e Messico. A 38 anni, questa sarà la sua prima presenza in un torneo di questa portata dopo una carriera lunga e ricca di esperienze. La notizia ha suscitato emozione tra i tifosi e i commenti sui social network sono stati numerosi, con molti che hanno espresso ammirazione per la sua longevità e dedizione al calcio.
Yuto Nagatomo viene convocato per giocare il Mondiale in Stati Uniti, Canada e Messico all'età di 38 anni. Quando lo scopre, l'ex Inter scoppia in un pianto commosso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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