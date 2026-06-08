Massimiliano Gallo non si ferma | annuncia Malinconico 3 La Scuola su Netflix e un nuovo film da regista

Da napolitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Massimiliano Gallo guarda avanti. Dopo l'esordio alla regia con La salita, candidato a tre Nastri d'Argento, l'attore napoletano si prepara a una stagione intensa che lo vedrà impegnato tra cinema e televisione, senza rinunciare a uno sguardo critico sull'attualità e sul ruolo degli artisti nella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MALINCONICO Moderatamente felice con Massimiliano Gallo - Teatro Manzoni Milano

Video MALINCONICO Moderatamente felice con Massimiliano Gallo - Teatro Manzoni Milano

Notizie e thread social correlati

Massimiliano Gallo, intervista al regista del film La salita: “Dove finisce la noia, comincia la speranza”In un’intervista al regista del nuovo film, si parla di come il cinema possa esplorare territori inattesi, superando i limiti convenzionali.

Chieti, sold out per Massimiliano Gallo: trionfo del MalinconicoA Chieti, il Teatro Marrucino ha registrato il tutto esaurito per le rappresentazioni di Massimiliano Gallo, che interpreta il ruolo dell'avvocato...

Temi più discussi: Massimiliano Gallo: Sono imbarazzato dal silenzio dei colleghi attori. Si ha paura di parlare di pace, Gaza e genocidio. Si preferisce frequentare i salotti; Tutto su Shalana Santana, la moglie di Massimiliano Gallo (oltre l'addio a Imma Tataranni); Massimiliano Gallo: da Eduardo a Gaber, gli artisti facevano politica. Oggi abbiamo paura, siamo deboli, si pensa solo ai salotti; Massimiliano Gallo: C’è paura di parlare e non lavorare più. Imbarazzo per la mia categoria...

massimiliano gallo massimiliano gallo non siMassimiliano Gallo: Pronto al bis alla regia: sempre a Napoli, è più veraDue serie e due film in arrivo: la Film Commission Campania, in occasione della sesta edizione dei Nastri d’argento - Grandi serie, organizza nel nuovo distretto ... ilmattino.it

massimiliano gallo massimiliano gallo non siMassimiliano Gallo: Sono imbarazzato dal silenzio dei colleghi attori. Si ha paura di parlare di pace, Gaza e genocidio. Si preferisce frequentare i salottiL'interprete napoletano è pronto per il set della terza stagione di Vincenzo Malinconico e sta scrivendo il suo secondo film da regista, un remake di una grandissima commedia all'italiana ... vanityfair.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web