Massimiliano Gallo non si ferma | annuncia Malinconico 3 La Scuola su Netflix e un nuovo film da regista

Massimiliano Gallo guarda avanti. Dopo l'esordio alla regia con La salita, candidato a tre Nastri d'Argento, l'attore napoletano si prepara a una stagione intensa che lo vedrà impegnato tra cinema e televisione, senza rinunciare a uno sguardo critico sull'attualità e sul ruolo degli artisti nella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MALINCONICO Moderatamente felice con Massimiliano Gallo - Teatro Manzoni Milano

Notizie e thread social correlati

Massimiliano Gallo, intervista al regista del film La salita: “Dove finisce la noia, comincia la speranza”In un’intervista al regista del nuovo film, si parla di come il cinema possa esplorare territori inattesi, superando i limiti convenzionali.

Chieti, sold out per Massimiliano Gallo: trionfo del MalinconicoA Chieti, il Teatro Marrucino ha registrato il tutto esaurito per le rappresentazioni di Massimiliano Gallo, che interpreta il ruolo dell'avvocato...

Temi più discussi: Massimiliano Gallo: Sono imbarazzato dal silenzio dei colleghi attori. Si ha paura di parlare di pace, Gaza e genocidio. Si preferisce frequentare i salotti; Tutto su Shalana Santana, la moglie di Massimiliano Gallo (oltre l'addio a Imma Tataranni); Massimiliano Gallo: da Eduardo a Gaber, gli artisti facevano politica. Oggi abbiamo paura, siamo deboli, si pensa solo ai salotti; Massimiliano Gallo: C’è paura di parlare e non lavorare più. Imbarazzo per la mia categoria...

Massimiliano Gallo: C’è paura di parlare e non lavorare più. Imbarazzo per la mia categoria... x.com

Massimiliano Gallo: Pronto al bis alla regia: sempre a Napoli, è più veraDue serie e due film in arrivo: la Film Commission Campania, in occasione della sesta edizione dei Nastri d’argento - Grandi serie, organizza nel nuovo distretto ... ilmattino.it

Massimiliano Gallo: Sono imbarazzato dal silenzio dei colleghi attori. Si ha paura di parlare di pace, Gaza e genocidio. Si preferisce frequentare i salottiL'interprete napoletano è pronto per il set della terza stagione di Vincenzo Malinconico e sta scrivendo il suo secondo film da regista, un remake di una grandissima commedia all'italiana ... vanityfair.it