Massimiliano Gallo non si ferma | annuncia Malinconico 3 La Scuola su Netflix e un nuovo film da regista
Massimiliano Gallo guarda avanti. Dopo l'esordio alla regia con La salita, candidato a tre Nastri d'Argento, l'attore napoletano si prepara a una stagione intensa che lo vedrà impegnato tra cinema e televisione, senza rinunciare a uno sguardo critico sull'attualità e sul ruolo degli artisti nella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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MALINCONICO Moderatamente felice con Massimiliano Gallo - Teatro Manzoni Milano
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