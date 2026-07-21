La protezione civile ha emesso un’allerta a causa di condizioni meteorologiche estreme, con grandine, piogge intense e raffiche di vento che hanno interessato varie regioni italiane. Dalle prime ore del giorno si sono verificati rovesci forti, temporali e grandinate improvvise in diverse aree del paese.

Il maltempo è tornato a farsi sentire con forza su diverse aree dell’Italia, dove fin dalle prime ore della giornata si sono registrati rovesci intensi, temporali e grandinate improvvise. Le precipitazioni hanno colpito in modo repentino, sorprendendo residenti e automobilisti e causando i primi disagi alla viabilità e alle attività all’aperto. Le condizioni atmosferiche sono destinate a rimanere instabili per tutta la giornata. Le correnti nordoccidentali, umide e favorevoli allo sviluppo di fenomeni temporaleschi, stanno alimentando celle in rapido movimento che possono risultare particolarmente violente, con raffiche di vento, chicchi di grandine e piogge molto intense concentrate in pochi minuti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Massima attenzione”. Meteo choc: allerta della protezione civile per grandine, piogge e raffiche di vento. Le zone colpite

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