Un'area della Lombardia sta affrontando un'ondata di calore con temperature elevate, accompagnate da temporali, grandinate e raffiche di vento molto forti. Le previsioni indicano che le zone più a rischio sono quelle a nord e a ovest della regione, con eventi meteorologici intensi previsti nel pomeriggio e in serata. La situazione ha portato a un’allerta meteo, segnalando possibili danni e disagi nelle aree interessate.

Milano – Caldo insostenibile intervallato da precipitazioni anche violente, accompagnate da grandine e forte vento. Un copione ormai sempre più frequente in Lombardia alle prese con l’ennesima ondata di calore da incubo. La Protezione Civile per oggi ha diramato allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico in alcune aree della regione. Ecco cosa dicono le previsioni per oggi e domani e quali sono le zone più esposte agli effetti della perturbazione. La mappa dell’allerta meteo. Per la restante parte della giornata di oggi (martedì 14 luglio) sulla Lombardia è attesa una situazione meteorologica instabile, specie sui settori settentrionali, grazie ad un contributo umido e di aria fresca in quota. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Temporali, grandine e raffiche di vento fortissime: allerta meteo. Le zone più a rischio, ecco dove e quando

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Rischio GRANDINE GIGANTE, fortissime raffiche di vento e TORNADO | Ecco dove e quando

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