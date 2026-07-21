Massese L’unica certezza è l’iscrizione in Promozione

La Massese ha confermato la propria iscrizione al campionato di Promozione. Per ora, questa rappresenta l’unica certezza in un’estate segnata da incertezze e timori riguardo al futuro del club. La squadra si prepara alla stagione, mentre le questioni societarie e finanziarie continuano a generare preoccupazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Nessuna altra novità è stata comunicata sulla continuità o eventuali interventi per il mantenimento del club.

La Massese si è iscritta al campionato di Promozione ed allo stato attuale questa resta l’unica vera certezza in positivo di una lunga estate che continua a portare con sé una scia di perplessità e di preoccupazioni relativamente alle sorti del centenario sodalizio zebrato. Sì, perché della tanto conclamata cessione della società ad oggi non si hanno riscontri effettivi. Non ci sono stati comunicati ufficiali circa il passaggio di quote, non si hanno notizie di chi siano gli acquirenti. Gli unici personaggi a metterci faccia e voce sono stati finora Fabio Sguerzo prima, presentatosi come amministratore delegato di un gruppo di imprenditori che ancora rimane nell’ombra, e Maurizio Barcellandi poi, inserito con l’intento di curare l’area tecnica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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