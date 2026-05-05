La squadra locale ha subito la discesa nel campionato di Promozione, una decisione comunicata dopo la partita di domenica sera. Il cambio di categoria rappresenta una svolta significativa, considerando la storia recente della formazione. Il tecnico ha annunciato l’intenzione di lasciare, mentre la rosa attuale non presenta alternative in grado di sostenere la squadra nel prossimo campionato. La situazione appare critica e senza soluzioni immediate.

La Massese è in Promozione. Una frase che suona quasi come blasfema ma che da domenica sera è diventata una tragica realtà. Sembra impossibile che una squadra espressione di un capoluogo di provincia, una società ultracentenaria e blasonata che ha passato oltre 40 anni nei professionisti di cui uno in Serie B, una compagine che vanta una tifoseria più grande di tante piazze di Serie C, possa essere scesa così in basso. Eppure è accaduto. La Massese ha perso il playout contro la Larcianese. Lo ha perso in casa, con un intero stadio a spingerla, contro una formazione di un comune della provincia di Pistoia di 6300 abitanti. Lo ha perso avendo due risultati a favore e dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di un gol.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Massese Discesa sul fondale della Promozione. Gerini vuole lasciare ma dietro non c’è nessuno

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